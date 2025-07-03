Глава СКР запросил доклад о нарушении жилищных прав жителей Прикамья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования по факту нарушения жилищных прав жителей Пермского края. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
К главе СКР обратились жители Кизела по поводу затянувшегося ремонта дома, получившего повреждения в августе 2023 года. Работы начались спустя год, без предварительного уведомления жильцов. Из-за демонтажа кровли дождевая вода проникает в квартиры, что приводит к порче личного имущества.
Сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также проводят проверку по статье «халатность». Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено представить доклад о предварительных результатах расследования и ходе проверки по обращениям.