Глава СКР запросил доклад о нарушении жилищных прав жителей Прикамья

К главе СКР обратились жители Кизела по поводу затянувшегося ремонта дома, получившего повреждения в августе 2023 года. Работы начались спустя год, без предварительного уведомления жильцов. Из-за демонтажа кровли дождевая вода проникает в квартиры, что приводит к порче личного имущества.