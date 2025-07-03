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В Госдуме рассказали об индексации маткапитала в феврале 2026 года

Буцкая напомнила, что индексация затрагивает в том числе уже оформленный, но не израсходованный маткапитал.

Источник: Аргументы и факты

Материнский капитал в феврале 2026 года будет проиндексирован на размер фактической инфляции за 2025 год, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет», — сказала депутат, которую цитирует ТАСС.

Парламентарий напомнила, что это также затрагивает уже оформленного, но не израсходованного маткапитала. В 2025 году размер индексации составил 9,5%.

Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощение доступа к маткапиталу и ускорение выплат через цифровую платформу «Социальное казначейство».