В Госдуме рассказали об индексации маткапитала в феврале 2026 года

Материнский капитал в феврале 2026 года будет проиндексирован на размер фактической инфляции за 2025 год, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.
«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет», — сказала депутат, которую цитирует ТАСС.
Парламентарий напомнила, что это также затрагивает уже оформленного, но не израсходованного маткапитала. В 2025 году размер индексации составил 9,5%.
Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощение доступа к маткапиталу и ускорение выплат через цифровую платформу «Социальное казначейство».