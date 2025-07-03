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В Екатеринбурге модернизируют улицу Тверитина

Улицу Тверитина ждет масштабное обновление, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Изменения коснутся участка от ул. Степана Разина до ул. Чапаева.

На данном отрезке планируется уложить новое дорожное покрытие, а также модернизировать систему уличного освещения.

Участок будет озеленен в рамках общей концепции благоустройства квартала. Сформировать зеленый каркас пространства планируется за счет деревьев-крупномеров, живых изгородей и клумб.

В рамках пешеходной зоны будет организована безбарьерная среда для людей с ограниченной мобильностью.

Как ранее сообщалось, в Академическом и Орджоникидзевском районах Екатеринбурге построят 3 собачьих площадки и 2 скейт-парка. Работа будут выполнены в рамках проектов по точечному благоустройству города. Первый скейт-парк появится в Преображенском парке, обустройство территории уже заканчивается. Общая площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Открытие площадки запланировано на 8 июля.