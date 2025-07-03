В Екатеринбурге модернизируют улицу Тверитина

Как ранее сообщалось, в Академическом и Орджоникидзевском районах Екатеринбурге построят 3 собачьих площадки и 2 скейт-парка. Работа будут выполнены в рамках проектов по точечному благоустройству города. Первый скейт-парк появится в Преображенском парке, обустройство территории уже заканчивается. Общая площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Открытие площадки запланировано на 8 июля.