В Самаре застройщикам запретят делать парковки вдоль улиц

Что касается того самого коэффициента по организации парковочных мест при строительстве жилых домов, то его оставляют на уровне «одно машиноместо на одну квартиру». Но в подзонах Ж-3.1 (подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-4.1 (подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами) требования менее жесткие. Застройщик может делать по 0,7 парковочного места на одну квартиру.