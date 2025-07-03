Прокуратура требует закрыть супермаркет во Владивостоке из-за нарушений безопасности

«Наша торговая сеть не получала никакие иски и официальные предписания от надзорных органов по устранению замечаний, о которых сейчас говорится в СМИ и Телеграм-каналах (18+). Да, в ходе проверки были замечания к ряду систем гипермаркета, но они не касались их функционирования, а только сроков с момента последней проверки», — заявили представители компании.