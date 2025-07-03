Прокуратура требует закрыть супермаркет во Владивостоке из-за нарушений безопасности

Прокуратура проверила супермаркет, расположенный на улице Борисенко, 35 во Владивостоке, и выявила многочисленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью потребителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что в магазине не работают системы оповещения и управления эвакуацией, неисправна пожарная сигнализация, а также отсутствует документация, подтверждающая соответствующее содержание эвакуационных выходов.
Помимо этого, зафиксированы значительные отклонения от санитарно-эпидемиологических требований. Все эти нарушения ставят под угрозу безопасность покупателей и сотрудников супермаркета.
В связи с этим прокурор Первомайского района направил в суд иск с требованием немедленно запретить эксплуатацию торгового объекта до полного устранения всех нарушений. Также прокуратура подала ходатайство об обеспечительных мерах — приостановке деятельности магазина на время судебного разбирательства.
Следком Приморья возбудил дело после массового отравления в супермаркете Владивостока.
Восемь сотрудников почувствовали недомогание прямо на рабочем месте.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), находится на контроле надзорного ведомства. Нарушения должны быть устранены под контролем правоохранительных органов.
Обновление. 14:00.
Представители супермаркета прокомментировали информацию о запрете эксплуатации магазина. В пресс-службе компании корр. ИА PrimaMedia сообщили, что торговый объект работает в обычном режиме.
«Наша торговая сеть не получала никакие иски и официальные предписания от надзорных органов по устранению замечаний, о которых сейчас говорится в СМИ и Телеграм-каналах (18+). Да, в ходе проверки были замечания к ряду систем гипермаркета, но они не касались их функционирования, а только сроков с момента последней проверки», — заявили представители компании.
Подчёркивается, что все инженерные и противопожарные системы гипермаркета находятся в исправном состоянии и продолжают работать в полном объёме.
«Мы ждём официальные документы от ведомств и оказываем им всё необходимое содействие», — добавили в компании.
Напомним, днём в воскресенье, 29 июня, во Владивостоке эвакуировали людей из супермаркета на Борисенко. По информации PR-службы компании, утечка газа неизвестного происхождения произошла ориентировочно в 12.35. Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Позже стало известно, что версия об утечке газа не подтвердилась. Пострадали восемь человек, все в лёгкой степени. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился незамедлительно доложить ему о результатах проверочных мероприятий, проводимых после инцидента.