Курсы валют на 3 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть остаются в плюсе, но отступили от внутридневных максимумов. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:56 аст 2 июня составляла 67,34 доллара за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 0,23%, до 65,6 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
На 21:58 аст цена августовских фьючерсов на золото росла на 9,90 долларов или на 0,30%, до 3 359,77 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро повышалась на 1,49% до 36,3 долларов за унцию.
Цены на золото растут в ожидании новостей из США: в фокусе перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС), налоговый законопроект и торговые пошлины, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:35 аст bitcoin торговался по 109 308,56 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 2,91%, а ее капитализация составила 2,1 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 543,31 доллар, повысившись в цене на 4,57%. Капитализация этой криптовалюты составила 307 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,36 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 3 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 2 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 2 июля.
1 австралийский доллар 340,26 тенге.
1 азербайджанский манат 305,92 тенге.
10 армянский драм 13,59 тенге.
1 белорусский рубль 158,71 тенге.
1 бразильский реал 94,97 тенге.
10 венгерских форинтов 15,3 тенге.
1 гонконгский доллар 66,04 тенге.
1 грузинский лари 192,77 тенге.
1 датская крона 81,76 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,14 тенге.
1 доллар США 518,37 тенге.
1 евро 609,97 тенге.
1 индийская рупия 6,05 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 379,93 тенге.
1 китайский юань 72,31 тенге.
1 кувейтский динар 1 698,91 тенге.
1 кыргызский сом 5,93 тенге.
1 малазийский ринггит 122,66 тенге.
1 мексиканский песо 27,68 тенге.
1 молдавский лей 31,21 тенге.
1 норвежская крона 51,37 тенге.
1 польский злотый 143,48 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,23 тенге.
1 российский рубль 6,6 тенге.
1 СДР 714,73 тенге.
1 сингапурский доллар 407,08 тенге.
1 таджикский сомони 53,44 тенге.
1 тайский бат 15,99 тенге.
1 турецкая лира 13,04 тенге.
100 узбекских сумов 4,11 тенге.
1 украинская гривна 12,42 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 710,27 тенге.
1 чешская крона 24,77 тенге.
1 шведская крона 54,48 тенге.
1 швейцарский франк 654,26 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,35 тенге.
100 южнокорейских вон 38,15 тенге.
1 японская иена 3,6 тенге.