Курсы валют на 3 июля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть остаются в плюсе, но отступили от внутридневных максимумов. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:56 аст 2 июня составляла 67,34 доллара за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 0,23%, до 65,6 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.