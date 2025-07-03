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В Новосибирске в Заельцовском районе завершается строительство новой школы

В Заельцовском районе Новосибирска строительство новой школы на улице Кубовой, 100 близится к завершению — объект готов на 99 процентов.

Источник: Соцсети

На следующей неделе ожидается проверка инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале, на территории школы продолжаются работы по строительству ливневой канализации длиной 241 метр. Подрядчик уже проложил трубы и установил шесть из девяти колодцев. Завершение работ по коммуникациям планируется к середине июля, готовность составляет 83 процента.

По словам градоначальника, новая школа стоимостью более 2 миллиардов рублей рассчитана на 825 учеников в одну смену. Проект отличается нетиповым решением, учитывающим особенности сложившейся застройки района. Рядом с учебным корпусом возведён отдельный блок для спортивных занятий и стадион.

Ранее Сиб.фм рассказывал о появлении в школах тьюторов для особенных детей.