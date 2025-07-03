В Новосибирске в Заельцовском районе завершается строительство новой школы

На следующей неделе ожидается проверка инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.
Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале, на территории школы продолжаются работы по строительству ливневой канализации длиной 241 метр. Подрядчик уже проложил трубы и установил шесть из девяти колодцев. Завершение работ по коммуникациям планируется к середине июля, готовность составляет 83 процента.
По словам градоначальника, новая школа стоимостью более 2 миллиардов рублей рассчитана на 825 учеников в одну смену. Проект отличается нетиповым решением, учитывающим особенности сложившейся застройки района. Рядом с учебным корпусом возведён отдельный блок для спортивных занятий и стадион.
Ранее Сиб.фм рассказывал о появлении в школах тьюторов для особенных детей.