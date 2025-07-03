Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире

«С начала года его [рубля] стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников “пьедестала”: венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента)», — заявлено в анализе. Также отмечается, что чешская и исландская кроны вошли в пятерку (15,8 и 15 процентов).