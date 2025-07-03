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Названа самая подорожавшая за полгода валюта

РИА Новости: Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире по итогам I полугодия.

Источник: Комсомольская правда

Рубль продемонстрировал самое значительное укрепление к доллару среди всех мировых валют по итогам первого полугодия. Согласно анализу РИА Новости, основанному на биржевых данных, российская валюта выросла в цене на 44,7% с начала года.

Второе и третье места в рейтинге самых крепких валют заняли венгерский форинт (17%) и шведская крона (16,5%). В топ-5 также вошли чешская крона (15,8%) и исландская крона (15%).

На противоположном конце рейтинга оказался аргентинский песо, который потерял 13,5% своей стоимости по отношению к доллару. Худшие показатели также продемонстрировали турецкая лира (-11,2%) и ливийский динар (-9,1%).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс рубля к доллару существенно занижен. Выступая на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ, он назвал равновесным уровнем отметку выше 100 рублей за доллар.

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