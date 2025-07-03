Метеогорка и Основинский парк в Екатеринбурге будут благоустроены

Власти Екатеринбурга планируют масштабное обновление двух популярных городских зон отдыха — парка на Метеогорке и Основинского парка. Эти рекреационные зоны стали лидерами голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в городской мэрии.
Помимо территории-победителя, которым стал участок набережной рек Исети и Ольховки, общественная комиссия решила включить в программу благоустройства и эти два популярных парка.
— Екатеринбуржцы очень активно голосовали за эти парки, поэтому не включить их в программу было бы неправильно. Это места притяжения жителей и гостей города, — рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Владимир Гейко.
Обновление Метеогорки и Основинского парка будет выполнено за счет средств городского бюджета. В парке 50-летия ВЛКСМ, который победил в голосовании в прошлом году, уже ведутся подготовительные работы. Планируется установить спортивные и детские площадки, площадки для собак, обустроить освещение и дорожки, а также почистить пруд. Благоустройство начнется с восточной части парка.