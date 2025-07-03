Метеогорка и Основинский парк в Екатеринбурге будут благоустроены

Обновление Метеогорки и Основинского парка будет выполнено за счет средств городского бюджета. В парке 50-летия ВЛКСМ, который победил в голосовании в прошлом году, уже ведутся подготовительные работы. Планируется установить спортивные и детские площадки, площадки для собак, обустроить освещение и дорожки, а также почистить пруд. Благоустройство начнется с восточной части парка.