Пермский алкозавод планирует первый розлив соджу в июле

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Выручка компании в 2024 году с НДС и акцизами составила 5,9 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 34,6% — до 52,9 млн руб. Финансовые результаты в компании объяснили «плановым этапом стратегического курса, направленного на развитие и укрепление собственного товарного портфеля».