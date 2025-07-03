В Казахстане ужесточают контроль за финансовыми операциями

Согласно нововведениям, банки и другие финансовые учреждения, такие как АО «Казпочта», обязаны предоставлять подробные отчёты о всех типах счетов — от текущих и срочных до накопительных и инвестиционных. В отчётах будет содержаться информация о владельце счета, включая его год рождения, пол, гражданство, а также данные о договоре, условия вклада, остатке на счете и движении средств.