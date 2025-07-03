Названы цены на услуги в омском крематории

Сулоев также отметил, что традиционное захоронение на омских кладбищах обойдется в сумму от 50 до 70 тысяч рублей. Крематорий станет решением проблемы нехватки места для захоронений в городе, так как на одном участке, предназначенном для захоронения, можно разместить колумбарную стену с 96 урнами.