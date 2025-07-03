Названы цены на услуги в омском крематории

В Омске продолжается строительство первого крематория, который появится в Надеждинском сельском поселении. Работы по возведению объекта ведёт компания «Помощь». Согласно предварительным данным, стоимость кремации для жителей Омска составит от 19 до 26 тысяч рублей, в зависимости от дополнительных услуг, таких как урны, оформление документов, проведение прощания и местные коммунальные тарифы. Эти цифры озвучил генеральный директор компании-застройщика Алексей Сулоев в интервью изданию «Омскинформ».
Сулоев также отметил, что традиционное захоронение на омских кладбищах обойдется в сумму от 50 до 70 тысяч рублей. Крематорий станет решением проблемы нехватки места для захоронений в городе, так как на одном участке, предназначенном для захоронения, можно разместить колумбарную стену с 96 урнами.
Крематорий строится на частные инвестиции без привлечения бюджетных средств. В будущем компания планирует принять участие в федеральном проекте цифровизации похоронной отрасли, который предполагает онлайн-подачу заявлений и учёт захоронений через портал «Госуслуги».