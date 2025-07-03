Путевки за границу сильно подорожали в Казахстане

Инфляция в Казахстане в июне составила 11,8% — на столько выросли цены в среднем за год. В расчет входит изменение стоимости 508 товаров и услуг.
В том числе услуги по организации комплексного отдыха. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), они за год подорожали на 48,1%. Самый большой рост зафиксирован в Алматы (63,9%), а самый маленький — в Шымкенте (24,5%).
На этот показатель сильно повлияло подорожание путевок в Дубай — крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Оно составило 68,7% за год в среднем по стране.
Отдельную статистику по городам БНС в этом месяце не приводит. Для примера: в июне прошлого года отдых в Дубае для казахстанцев, наоборот, подешевел — на 2,1% за год.
При этом продолжили расти цены на путевки в Турцию — в июне они выросли на 58,4% за год. В аналогичном периоде прошлого года рост был равен 28,5%.
Больше всего организация туров в Турцию подорожала в Алматы (на 76,4%), а меньше всего — в Западно-Казахстанской области (на 41,6%).
Также статистика зафиксировала годовой рост средней стоимости путевок в казахстанские дома отдыха — на 15,7%. Отметим, что в прошлом году он составлял всего 2,6%.
Сильнее всего организация туров в местные дома отдыха подорожала также в Алматы — на 41,5% за год. А никак не изменилась ее средняя стоимость в Западно-Казахстанской области и Астане.
Таким образом, путевки за границу и в казахстанские дома отдыха сильно подорожали в Казахстане. Рост оказался выше инфляции и сильнее аналогичного показателя, который был в июне прошлого года.