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Рубль обошел все мировые валюты по стоимости и отношению к доллару

Российский рубль возглавил рейтинг роста среди мировых валют за первое полугодие 2025 года.

Российский рубль возглавил рейтинг роста среди мировых валют за первое полугодие 2025 года. Согласно анализу биржевых котировок, курс рубля к доллару США вырос почти на 45%.

Вторую позицию по динамике роста занял венгерский форинт, прибавивший 17%. Далее следуют шведская крона (16,5%), чешская крона (15,8%) и исландская крона (15%). Столь существенное укрепление российской валюты контрастирует с показателями других денежных единиц, информирует РИА «Новости».

Наибольшее падение продемонстрировал аргентинский песо, обесценившийся на 13,5% относительно доллара. Также снизились турецкая лира (на 11,2%) и ливийский динар (на 9,1%).

По мнению аналитиков, укрепление рубля способствует более стремительному, чем ожидалось, замедлению инфляции. Данный фактор может создать предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России уже в июле 2025 года.

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