Рубль обошел все мировые валюты по стоимости и отношению к доллару

Российский рубль возглавил рейтинг роста среди мировых валют за первое полугодие 2025 года. Согласно анализу биржевых котировок, курс рубля к доллару США вырос почти на 45%.
Вторую позицию по динамике роста занял венгерский форинт, прибавивший 17%. Далее следуют шведская крона (16,5%), чешская крона (15,8%) и исландская крона (15%). Столь существенное укрепление российской валюты контрастирует с показателями других денежных единиц, информирует РИА «Новости».
Наибольшее падение продемонстрировал аргентинский песо, обесценившийся на 13,5% относительно доллара. Также снизились турецкая лира (на 11,2%) и ливийский динар (на 9,1%).
По мнению аналитиков, укрепление рубля способствует более стремительному, чем ожидалось, замедлению инфляции. Данный фактор может создать предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России уже в июле 2025 года.
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