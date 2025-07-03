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Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии

Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару.

Источник: Аргументы и факты

В первой половине текущего года рубль значительно укрепился по отношению к доллару среди всех мировых валют, пишет РИА Новости.

С начала года стоимость рубля по отношению к американской валюте выросла на 44,7%. Это значительно превышает показатели других валют из первой пятёрки: венгерского форинта (17%) и шведской кроны (16,5%). В первую пятёрку валют, показавших значительное укрепление, также вошли чешская (15,8%) и исландская кроны (15%).

Наихудшие результаты по итогам первого полугодия продемонстрировал аргентинский песо, чья стоимость по отношению к доллару снизилась на 13,5%. Аналогичные показатели у турецкой лиры (минус 11,2%) и ливийского динара (минус 9,1%).

Ранее курс турецкой лиры впервые в истории стал ниже двух российских рублей.