Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии

С начала года стоимость рубля по отношению к американской валюте выросла на 44,7%. Это значительно превышает показатели других валют из первой пятёрки: венгерского форинта (17%) и шведской кроны (16,5%). В первую пятёрку валют, показавших значительное укрепление, также вошли чешская (15,8%) и исландская кроны (15%).