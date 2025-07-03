Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария заинтересовалась башкирским льном

Предприятие Абзелиловского района Башкирии продало в Швейцарию 22 тонны масличного льна. Как сообщили в Россельхознадзоре по РБ, качество продукции соответствует европейским фитосанитарным нормам, груз отправлен получателю автотранспортом.

Источник: Башинформ

В конце прошлого года башкирские агрокомпании отправили в страны Евросоюза, в том числе в Швейцарию, 879 тонн продовольственного льна.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше