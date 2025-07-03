Швейцария заинтересовалась башкирским льном

В конце прошлого года башкирские агрокомпании отправили в страны Евросоюза, в том числе в Швейцарию, 879 тонн продовольственного льна.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.
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