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Новый чартерный перевозчик начал полеты из Екатеринбурга в Египет

Из Екатеринбурга начинает летать египетская авиакомпания Red Sea.

В Кольцово сегодня впервые прибыл борт египетской авиакомпании Red Sea. Это новый чартерный перевозчик, который будет курсировать между Екатеринбургом и Шарм-эль-Шейхом, сообщает пресс-служба аэропорта.

Red Sea будет выполнять полеты на популярный египетский курорт по четвергам. Чартерная программа запланирована до 23 октября. Перелеты будут производиться на Boeing 737−800.

Ранее ЕАН писал, что из Екатеринбурга планируется в текущем году запустить прямые рейсы в Иран, Саудовскую Аравию и Катар. Кроме того, этим летом авиакомпания RedWings запустит рейсы из Екатеринбурга в Саранск, Элисту, Улан-Удэ, Абакан и Читу.