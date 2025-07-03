Новый чартерный перевозчик начал полеты из Екатеринбурга в Египет

Ранее ЕАН писал, что из Екатеринбурга планируется в текущем году запустить прямые рейсы в Иран, Саудовскую Аравию и Катар. Кроме того, этим летом авиакомпания RedWings запустит рейсы из Екатеринбурга в Саранск, Элисту, Улан-Удэ, Абакан и Читу.