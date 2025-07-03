В Североуральск для работы на СУБР едут мигранты из Индии

«Жители Индии очень миролюбивы и доброжелательны — у них такое воспитание, основанное на их традиционной культуре. Они едут в наш город и имеют очень большое желание работать. Думаю, с их стороны не возникнут конфликты и агрессия. Наши жители, как и сейчас, будут в полной безопасности», — заверила мэр.