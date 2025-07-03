Минфин заверил, что ужесточать требования к семейной ипотеке не планируют

По поручению президента России Владимира Путина действие семейной ипотеки продлили до 2030 года, причем распространив ее также на семьи с одним ребенком в возрасте до 6 лет и двумя детьми до 18 лет, а еще на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.