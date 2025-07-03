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Минфин заверил, что ужесточать требования к семейной ипотеке не планируют

В Telegram-каналах появилась информация о возможном введении ограничений с июля.

Источник: Аргументы и факты

Российские власти не планируют ужесточать требования к семейной ипотеке. Об этом заявили РИА Новости в Минфине РФ, комментируя появившиеся в Telegram-каналах обратные сообщения.

В сети распространилась информация о возможном введении ограничений в льготной ипотечной программе с текущего июля и о подготовке банков к уменьшению объемов выдачи таких кредитов.

«Банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Ни в одном из них выдача не приостанавливается. В этом году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей. Задержек в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет», — подчеркнули в Министерстве финансов.

По поручению президента России Владимира Путина действие семейной ипотеки продлили до 2030 года, причем распространив ее также на семьи с одним ребенком в возрасте до 6 лет и двумя детьми до 18 лет, а еще на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.