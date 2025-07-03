Китай поможет Казахстану превращать мусор в энергию

Премьер-министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность экологической модернизации и устойчивого развития. Казахстан рассматривает «зелёную» трансформацию как один из ключевых приоритетов государственной политики. На сегодняшний день в стране имеется необходимая правовая база для реализации проектов по механизму Waste to Energy. Правительство открыто к сотрудничеству с международными технологическими компаниями в данной сфере.