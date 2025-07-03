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Пять автобусов временно изменили схемы движения в Новосибирске

Связано это с закрытием движения по части улицы Новогодней.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с 3 по 10 июля пять автобусных маршрутов будут ходить по измененным трассам. Речь идет об автобусах № 16, 45, 45к, 68 и 88. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— В этот период проезжая часть по улице Новогодней в районе дома 23 по улице Геодезической будет закрыта. Ограничение связано с работами по ремонту магистральной тепловой сети, — уточнили в пресс-службе.

Поэтому пять автобусных маршрутов будут объезжать закрытый участок по проспекту Карла Маркса, площади профессора Лыщинского, улице Немировича-Данченко, а далее возвращаться к действующим схемам.