Пять автобусов временно изменили схемы движения в Новосибирске

В Новосибирске с 3 по 10 июля пять автобусных маршрутов будут ходить по измененным трассам. Речь идет об автобусах № 16, 45, 45к, 68 и 88. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— В этот период проезжая часть по улице Новогодней в районе дома 23 по улице Геодезической будет закрыта. Ограничение связано с работами по ремонту магистральной тепловой сети, — уточнили в пресс-службе.
Поэтому пять автобусных маршрутов будут объезжать закрытый участок по проспекту Карла Маркса, площади профессора Лыщинского, улице Немировича-Данченко, а далее возвращаться к действующим схемам.