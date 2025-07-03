Савельев: благодаря ВСМ путь от Москвы до Петербурга составит 2 часа 15 минут

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург позволит добраться от одного города до другого за 2 часа 15 минут. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельевна на совещании президента страны Владимира Путина с кабмином.