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Савельев: благодаря ВСМ путь от Москвы до Петербурга составит 2 часа 15 минут

Вице-премьер РФ отметил, что проект трассы полностью структурирован и обеспечен финансированием.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург позволит добраться от одного города до другого за 2 часа 15 минут. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельевна на совещании президента страны Владимира Путина с кабмином.

«Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость эксплуатации составит 360 км/ч. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут», — сказал вице-премьер.

По его словам, проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург полностью структурирован, обеспечен финансированием и находится на завершающей стадии проектирования трассы.

Согласно приведенному Савельевым прогнозу, пассажиропоток на ВСМ-1 составит не менее 23 млн человек по итогам 2030 года.