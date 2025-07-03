Волгоградцы стали активно пользоваться оплатой по QR-коду

На 1 апреля этого года в регионе выпустили более 7,5 млн банковских карт, это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России.
Выросло и число банкоматов и платежных терминалов. Сейчас в регионе насчитывается 69,4 тыс. устройств, что на 16,5% больше, чем в прошлом году. Благодаря этому Волгоградская область заняла 4-е место среди регионов ЮФО и СКФО.
Также среди волгоградцев становятся все более популярны QR-платежи. Они доступны на 42,4 тыс. терминалов в регионе. Систему быстрых платежей для расчетов с покупателями внедряют все больше малых и средних предприятий. Основная причина этого — льготная тарифная политика Банка России. Так, комиссии в СБП намного меньше стандартных эквайринговых ставок.