Волгоградцы стали активно пользоваться оплатой по QR-коду

Также среди волгоградцев становятся все более популярны QR-платежи. Они доступны на 42,4 тыс. терминалов в регионе. Систему быстрых платежей для расчетов с покупателями внедряют все больше малых и средних предприятий. Основная причина этого — льготная тарифная политика Банка России. Так, комиссии в СБП намного меньше стандартных эквайринговых ставок.