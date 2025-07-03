Резко выросли доходы у застройщиков и отельеров в Свердловской области

В период с января по май 2025 года оборот организаций в Свердловской области составил 5 020,8 млрд рублей, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В структуре оборота доля промышленных предприятий в январе — мае 2025 года занимала 41,6%.
Лучше всего по сравнению с прошлым годом дела идут в строительстве (+31%), гостиничном бизнесе (+39%), производстве лекарств (+29%). Оборот при производстве продуктов в регионе вырос на 18%, напитков — на 20%.
При этом оборот сельскохозяйственных предприятий за год снизился почти на 50%. Оптовая и розничная торговля в этом году принесли почти на 20% меньше прибыли, оборот в почтовой и курьерской деятельности упал на 17%, аналогичная ситуация сложилась в сфере научной деятельности.
Ранее глава уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, отметил стабильный прирост общей загрузки отелей Екатеринбурга. Если прежде годовая загрузка гостиниц составляла 67%, то по итогам 2025 года этот показатель — 73−75%. Дело в том, что помимо делового туризма уральская столица обрела привлекательность среди жителей области для проведения «туров выходного дня», отметил Мальцев. Он уточнил, что свердловчане массово приезжают в уральскую столицу для шопинга в торговых центрах и развлечений.