Резко выросли доходы у застройщиков и отельеров в Свердловской области

При этом оборот сельскохозяйственных предприятий за год снизился почти на 50%. Оптовая и розничная торговля в этом году принесли почти на 20% меньше прибыли, оборот в почтовой и курьерской деятельности упал на 17%, аналогичная ситуация сложилась в сфере научной деятельности.