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В Свердловской области заработал цифровой сервис по туризму

В Свердловской области начал работать цифровой сервис «Сфера туризма и туристская деятельность».

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Цифровой сервис позволит предпринимателям и организаторам мероприятий дистанционно с любого устройства подать заявку на господдержку, внести объект в Базу туристических ресурсов или получить выписку.

Сервис разработан в рамках нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Экономика данных» министерством цифрового развития и связи региона, департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году Свердловскую область посетили почти 3 млн 250 тысяч туристов.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году было выделено 519 млн рублей, в том числе федеральных средств — 482 млн рублей, региональных — 36 млн рублей.