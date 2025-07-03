В Свердловской области заработал цифровой сервис по туризму

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Цифровой сервис позволит предпринимателям и организаторам мероприятий дистанционно с любого устройства подать заявку на господдержку, внести объект в Базу туристических ресурсов или получить выписку.
Сервис разработан в рамках нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Экономика данных» министерством цифрового развития и связи региона, департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году Свердловскую область посетили почти 3 млн 250 тысяч туристов.
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году было выделено 519 млн рублей, в том числе федеральных средств — 482 млн рублей, региональных — 36 млн рублей.