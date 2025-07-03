Госдума назвала условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Российские власти подчеркивают, что возвращение иностранных компаний возможно только при условии, что это не нанесет ущерба отечественным предприятиям. С 2025 года для западных брендов будет введен переходный период, чтобы российские компании могли адаптироваться к новым условиям конкуренции и сохранить завоеванные позиции на рынке. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что иностранные компании не смогут вернуть себе бизнес, который после их ухода был передан российским владельцам и успешно развивается. Это правило станет одним из ключевых условий для возвращения западных игроков на рынок.