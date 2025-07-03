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Поставщиков газа в Молдову обяжут создать запасы «голубого топлива» к зиме

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Газовые компании Молдовы должны будут создать запас в объеме около 145 миллионов кубометров природного газа к отопительному сезону 2025−2026 годов. Данное решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основании последних поправок к закону «О природном газе», принятых парламентом в июне 2025 года.

Источник: Sputnik.md

Согласно принятому документу, объем обязательных запасов природного газа должен составлять не менее 15% от средней годовой потребности конечных потребителей, подключенных к сетям лицензированных операторов системы, за последние пять лет.

По распоряжению НАРЭ, 12 лицензированных в Молдове газовых компаний обязаны создать к 1 ноября 2025 года запасы в объеме 145,37 миллиона кубометров, что эквивалентно 1 534 873,458 МВт*ч.

Наибольшая доля приходится на АО «Молдовагаз» — около 137,06 миллиона кубометров, что соответствует рыночной доле в 94,28%. Однако с 31 июля 2025 года компания утратит лицензию поставщика, после чего обязанность по формированию запасов перейдет к компании «Энергоком».

До 15 ноября 2025 года все лицензированные поставщики обязаны предоставить НАРЭ информацию о создании и поддержании в нужном объеме запасов газа. Также необходимо будет представить сведения о маршрутах доставки газа к границам Молдовы и копии договоров на бронирование мощности для транспортировки «голубого топлива» на трансграничных точках соединения газотранспортных систем.