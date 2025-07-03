Поставщиков газа в Молдову обяжут создать запасы «голубого топлива» к зиме

До 15 ноября 2025 года все лицензированные поставщики обязаны предоставить НАРЭ информацию о создании и поддержании в нужном объеме запасов газа. Также необходимо будет представить сведения о маршрутах доставки газа к границам Молдовы и копии договоров на бронирование мощности для транспортировки «голубого топлива» на трансграничных точках соединения газотранспортных систем.