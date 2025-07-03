Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даты зачисления пенсий утвердили в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ОСФР по Нижегородской области, установлены даты перечисления пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации.

Источник: Reuters

Отмечается, что в случае, если дата выплаты приходится на пятницу, перечисление будет произведено в среду. Если же на субботу или воскресенье — выплата переносится на четверг.

Так, график перечисления пенсий в Нижнем Новгороде в кредитные организации (с 19 по 21 число):

— 19 число: Автозаводский, Ленинский, Нижегородский, Сормовский районы.

— 21 число: Канавинский, Московский, Приокский, Советский районы.

График выплаты пенсий в районах Нижегородской области в кредитные организации (с 4 по 20 число):

— 4 число: г. Бор, Гагинский, Починковский районы.

— 5 число: Богородский район, г. Саров, Сеченовский район, Новинский сельсовет.

— 6 число: Большеболдинский, Большемурашкинский, Лукояновский районы.

— 7 число: Вачский, Княгининский, Семеновский районы.

— 8 число: г. Выкса, Лысковский, Шатковский районы.

— 9 число: Городецкий район (для проживающих в ГБУ «Городецкий ПНИ»).

— 10 число: Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский районы, г. Первомайск, Сергачский, Сокольский, Тоншаевский районы.

— 11 число: г. Арзамас.

— 12 число: Воротынский район, г. Чкаловск.

— 13 число: Варнавинский район.

— 14 число: Ардатовский, Вадский, Пильнинский, Сосновский районы.

— 15 число: Вознесенский, Городецкий, Дивеевский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский районы, г. Кулебаки, Навашинский, Тонкинский, Уренский районы, г. Шахунья.

— 16 число: Дальнеконстантиновский, Спасский районы.

— 17 число: Володарский, Балахнинский, Перевозский районы.

— 18 число: Бутурлинский, Шарангский районы.

— 19 число: Павловский район.

— 20 число: г. Дзержинск.

В частности, уточнить дату выплаты пенсии через почтовое отделение можно в Почте России или в едином контакт-центре: 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный, часы работы региональной линии — с пн по чт с 8:00 до 17:00, в пт — с 08:00 до 16:00).

Для выбора или изменения способа доставки пенсии необходимо уведомить Отделение СФР письменно в клиентской службе или в МФЦ или в электронном виде на портале Госуслуг.

Напомним, ранее размер зарплаты для гарантированной средней пенсии озвучили нижегородцам.

Напомним также, что социальные пенсии индексировали в Нижегородской области с 1 апреля.

Сообщалось также, что нижегородцам посоветовали откладывать на неожиданные траты для покупки мечты.

Не менее важным фактором эксперт Петр Щербаченко считает погашение имеющихся долгов и открытие накопительного счета. Туда следует откладывать средства, сэкономленные, в частности, с отмены ненужных подписок или возможных сокращений расходов.