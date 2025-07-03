Даты зачисления пенсий утвердили в Нижегородской области

Отмечается, что в случае, если дата выплаты приходится на пятницу, перечисление будет произведено в среду. Если же на субботу или воскресенье — выплата переносится на четверг.
Так, график перечисления пенсий в Нижнем Новгороде в кредитные организации (с 19 по 21 число):
— 19 число: Автозаводский, Ленинский, Нижегородский, Сормовский районы.
— 21 число: Канавинский, Московский, Приокский, Советский районы.
График выплаты пенсий в районах Нижегородской области в кредитные организации (с 4 по 20 число):
— 4 число: г. Бор, Гагинский, Починковский районы.
— 5 число: Богородский район, г. Саров, Сеченовский район, Новинский сельсовет.
— 6 число: Большеболдинский, Большемурашкинский, Лукояновский районы.
— 7 число: Вачский, Княгининский, Семеновский районы.
— 8 число: г. Выкса, Лысковский, Шатковский районы.
— 9 число: Городецкий район (для проживающих в ГБУ «Городецкий ПНИ»).
— 10 число: Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский районы, г. Первомайск, Сергачский, Сокольский, Тоншаевский районы.
— 11 число: г. Арзамас.
— 12 число: Воротынский район, г. Чкаловск.
— 13 число: Варнавинский район.
— 14 число: Ардатовский, Вадский, Пильнинский, Сосновский районы.
— 15 число: Вознесенский, Городецкий, Дивеевский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский районы, г. Кулебаки, Навашинский, Тонкинский, Уренский районы, г. Шахунья.
— 16 число: Дальнеконстантиновский, Спасский районы.
— 17 число: Володарский, Балахнинский, Перевозский районы.
— 18 число: Бутурлинский, Шарангский районы.
— 19 число: Павловский район.
— 20 число: г. Дзержинск.
В частности, уточнить дату выплаты пенсии через почтовое отделение можно в Почте России или в едином контакт-центре:
Для выбора или изменения способа доставки пенсии необходимо уведомить Отделение СФР письменно в клиентской службе или в МФЦ или в электронном виде на портале Госуслуг.
Напомним, ранее размер зарплаты для гарантированной средней пенсии озвучили нижегородцам.
Напомним также, что социальные пенсии индексировали в Нижегородской области с 1 апреля.
Сообщалось также, что нижегородцам посоветовали откладывать на неожиданные траты для покупки мечты.
Не менее важным фактором эксперт Петр Щербаченко считает погашение имеющихся долгов и открытие накопительного счета. Туда следует откладывать средства, сэкономленные, в частности, с отмены ненужных подписок или возможных сокращений расходов.