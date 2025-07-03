Даты зачисления пенсий утвердили в Нижегородской области

В частности, уточнить дату выплаты пенсии через почтовое отделение можно в Почте России или в едином контакт-центре: 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный, часы работы региональной линии — с пн по чт с 8:00 до 17:00, в пт — с 08:00 до 16:00).