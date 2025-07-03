Объяснено, чем рискует Азербайджан при утрате российского рынка

Азербайджанский бизнес рискует потерять почти 1,2 млрд долларов в случае утраты российского рынка, следует из анализа РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
В то же время, поставки из России в Азербайджан составляют лишь 0,8% от общего объема отечественного экспорта.
По результатам минувшего года Азербайджан реализовал товаров на сумму 26,6 млрд долларов. Из них порядка 1,2 млрд (4,4%) пришлось на российское направление. По сравнению с 2023 годом азербайджанский экспорт в РФ сократился на 1,5%, тогда как совокупный показатель упал на 20%.
Одновременно объемы российского экспорта за 2024 год, согласно информации Банка России, достиг 433,1 мрлд долларов. Доля поставок в Азербайджан составила 0,8% (3,6 млрд долларов), что на 15% превышает показатели предыдущего года.
Примечательно, что за 2024 год доля России в азербайджанском экспорте достигла максимальных значений с 2020 года, а доля Азербайджана в российском экспорте обновила исторический рекорд.
Ранее на текущей неделе депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков сообщил средствам массовой информации о приостановке переговоров между Москвой и Баку по ряду значимых совместных экономических инициатив.
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