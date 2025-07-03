Объяснено, чем рискует Азербайджан при утрате российского рынка

По результатам минувшего года Азербайджан реализовал товаров на сумму 26,6 млрд долларов. Из них порядка 1,2 млрд (4,4%) пришлось на российское направление. По сравнению с 2023 годом азербайджанский экспорт в РФ сократился на 1,5%, тогда как совокупный показатель упал на 20%.