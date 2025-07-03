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Новосибирск модернизирует светофорную сеть за 120 миллионов рублей

Также в планах подключение светофоров к ИТС Новосибирской агломерации.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Городские службы Новосибирска оперативно восстановили работу десяти светофорных объектов, повреждённых сильными дождями и грозовыми разрядами. Все они уже функционируют в штатном режиме.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, перепады напряжения и попадание влаги привели к тому, что два контроллера полностью сгорели, еще восемь дали сбой.

Специалистам пришлось перепаивать электронные платы, менять компоненты, устранять последствия замыканий и восстанавливать питание. Все отремонтированные объекты дополнительно проверили на герметичность для предотвращения проблем в будущем.

Также отмечается, что продолжается плановая модернизация оборудования. В рамках этой модернизации город в текущем году инвестирует 120 миллионов рублей в светофорную сеть.

На эти средства планируется:

  • построить 27 новых светофоров (типа Т1 и Т7);
  • реконструировать 9 устаревших светофорных объектов типа Т1;
  • разработать проектно-сметную документацию для реконструкции еще 17 объектов типа Т1.

Помимо этого в планах подключение 43 светофоров к интеллектуальной транспортной системе (ИТС) Новосибирской агломерации.