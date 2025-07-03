Новосибирск модернизирует светофорную сеть за 120 миллионов рублей

Городские службы Новосибирска оперативно восстановили работу десяти светофорных объектов, повреждённых сильными дождями и грозовыми разрядами. Все они уже функционируют в штатном режиме.
Как пояснили в пресс-службе мэрии города, перепады напряжения и попадание влаги привели к тому, что два контроллера полностью сгорели, еще восемь дали сбой.
Специалистам пришлось перепаивать электронные платы, менять компоненты, устранять последствия замыканий и восстанавливать питание. Все отремонтированные объекты дополнительно проверили на герметичность для предотвращения проблем в будущем.
Также отмечается, что продолжается плановая модернизация оборудования. В рамках этой модернизации город в текущем году инвестирует 120 миллионов рублей в светофорную сеть.
На эти средства планируется:
- построить 27 новых светофоров (типа Т1 и Т7);
- реконструировать 9 устаревших светофорных объектов типа Т1;
- разработать проектно-сметную документацию для реконструкции еще 17 объектов типа Т1.
Помимо этого в планах подключение 43 светофоров к интеллектуальной транспортной системе (ИТС) Новосибирской агломерации.