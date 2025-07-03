Азербайджан рискует потерять 1,2 млрд долларов при утрате рынка России

Экономика Азербайджана может понести серьезные убытки, если экспорт в Россию будет полностью прекращен. Потери составят примерно 1,2 млрд долларов, что составляет 4,4% от общего объема экспорта страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade.
Согласно приведенным данным, по итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 млрд долларов, почти 1,2 млрд из которых пришлись на поставки в Россию. По сравнению с предыдущим годом азербайджанский экспорт в Россию упал на 1,5%, а общий — на пятую часть.
Тем временем российский экспорт за 2024 год, согласно данным Центробанка РФ, составил 433,1 млрд долларов. Из них на поставку в Азербайджан пришлось всего 0,8%, то есть 3,6 млрд долларов, что на 15% больше, чем годом ранее.
При этом по итогам прошлого года на Россию в азербайджанском экспорте пришлись максимальные значения с 2020 года, а показатели Азербайджана в российском экспорте достигли исторического максимума.
Накануне появилось предупреждение экспортеров, что обострившиеся на днях политические отношения России и Азербайджана делают возможным разрыв экономических связей между странами. Больше от этого пострадает, как ожидается, Баку.