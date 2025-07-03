Азербайджан рискует потерять 1,2 млрд долларов при утрате рынка России

Согласно приведенным данным, по итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 млрд долларов, почти 1,2 млрд из которых пришлись на поставки в Россию. По сравнению с предыдущим годом азербайджанский экспорт в Россию упал на 1,5%, а общий — на пятую часть.