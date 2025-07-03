Совмин и Нацбанк разрешили сканировать только один код на кассе в магазине

Совмин и Нацбанк Беларуси разрешили сканировать только один код на кассе в магазине. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
«Правительство и Национальный банк пересмотрели требования к работе кассового оборудования. Соответствующее постановление подписали Александр Турчин и Александр Егоров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что названное постановление даст возможность минимизировать возникшие с 1 июля 2025 года (подробнее — здесь) сложности в торговых объектах, которые связаны с необходимостью единовременно сканировать при продаже товаров наносимых на них идентификационных знаков в виде линейного штрихкода (GTIN), а также QR-кода (он наносится в рамках действующей в Беларуси системы маркировки товаров).
В пресс-службе уточнили: в зависимости он вида товара он может быть промаркирован национальным QR-кодом или QR-кодом, который применяется согласно с международными обязательствами. Речь идет про Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года.
«Постановление позволит исключить необходимость сканирования национального QR-кода, которым в настоящее время маркируется большинство товаров, в том числе повседневного спроса», — подчеркнули в сообщении.
Вместе с тем в отношении товаров, которые были промаркированы согласно названному Соглашению (речь идет про молочную продукцию, верхнюю одежду, белье столовое, кухонное, постельное, а также шины) в большинстве случаев и далее сохранится обязанность по сканированию только международного QR-кода, так как он уже включает в себя GTIN.
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