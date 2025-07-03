Совмин и Нацбанк разрешили сканировать только один код на кассе в магазине

Вместе с тем в отношении товаров, которые были промаркированы согласно названному Соглашению (речь идет про молочную продукцию, верхнюю одежду, белье столовое, кухонное, постельное, а также шины) в большинстве случаев и далее сохранится обязанность по сканированию только международного QR-кода, так как он уже включает в себя GTIN.