Минтранс Ростовской области выиграл спор о переносе автобусных маршрутов

Региональный Минтранс защитил в суде свои постановления о переносе конечной точки четырнадцати межмуниципальных автобусных маршрутов с Пригородного автовокзала на новый областной автовокзал Центральный в Ростове. Оба вокзала находятся на проспекте Шолохова. Решения министерства оспаривала компания «Ростдонавтовокзал», управляющая старым пригородным автовокзалом.
В 2024 году четыре перевозчика — «Меркел Бус», «Автотранспортное предприятие Донское», «Транспортная компания Система» и «Пассажиргортранс» — обратились в министерство с просьбой перенести начальную и конечную точку своих маршрутов на новый областной вокзал со старого пригородного. Министерство их просьбу удовлетворило.
Что касается вопроса о нарушении закона о конкуренции, апелляционный суд не увидел в предоставленных материалах «Ростдонавтовокзала» достаточных доказательств нарушения прав других перевозчиков.