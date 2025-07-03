Минтранс Ростовской области выиграл спор о переносе автобусных маршрутов

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал право областного Минтранса переносить маршруты со старого Пригородного автовокзала на новый Центральный по запросу перевозчиков. В суде на сторону министерства встали три перевозчика: «Меркел Бус», «АП Донское» и «ТК Система». Соответствующее постановление опубликовали в картотеке дел.