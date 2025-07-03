Для метро Новосибирска собирают новые поезда

В рамках этого этапа осуществляется изготовление первого кузова вагона. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
При выборе поставщика подвижного состава учитывался производственный опыт предприятия, наличие современных технологий изготовления, качество сборки и безопасности.
Особое внимание уделяется качеству сварочных работ рамы вагона, так как этот параметр напрямую влияет на безопасность эксплуатации подвижного состава.
В рамках программы модернизации метрополитена планируется закупка 25 новых вагонов, замена устаревшего подвижного состава (возраст около 40 лет) и поставка первого пятивагонного состава до конца текущего года.