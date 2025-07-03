В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС

Рабочую группу сформировали в марте этого года при Консультативном комитете по таможенному регулированию Комиссии. В нее вошли более 80 членов, половина из которых — представители бизнес-сообщества, инициировавшие ее создание.
На заседании обсуждены состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве ЕАЭС, тенденции и динамика нелегального оборота в этой сфере, а также практика применения навигационных пломб для отслеживания автомобильных перевозок указанной продукции.
Участники внесли предложения по первоочередным мерам, направленным на пресечение незаконного оборота табака на рынке Союза. Их проработают на площадке Комиссии с привлечением уполномоченных органов стран ЕАЭС.