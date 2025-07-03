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В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с участием министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова прошло первое заседание рабочей группы по выработке мер по борьбе с ввозом и оборотом на территории ЕАЭС нелегальной табачной продукции.

Источник: Пресс-служба ЕЭК

Рабочую группу сформировали в марте этого года при Консультативном комитете по таможенному регулированию Комиссии. В нее вошли более 80 членов, половина из которых — представители бизнес-сообщества, инициировавшие ее создание.

На заседании обсуждены состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве ЕАЭС, тенденции и динамика нелегального оборота в этой сфере, а также практика применения навигационных пломб для отслеживания автомобильных перевозок указанной продукции.

говорится в сообщении

Участники внесли предложения по первоочередным мерам, направленным на пресечение незаконного оборота табака на рынке Союза. Их проработают на площадке Комиссии с привлечением уполномоченных органов стран ЕАЭС.