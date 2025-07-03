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$4,5 млрд инвестировали в крупные промышленные проекты Казахстана

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял премьера Олжаса Бектенова.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Премьер-министр доложил президенту о модернизации и диверсификации экономики. Он сообщил, что в стране реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 триллионов тенге (4,5 миллиардов долларов). Это позволит создать порядка 20 тысяч рабочих мест.

Также Бектенов сообщил о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 миллионов гектаров, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме.

Аграрии обеспечены всем необходимым, заверил премьер.

С начала 2025 года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

В ответ Токаев дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.