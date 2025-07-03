$4,5 млрд инвестировали в крупные промышленные проекты Казахстана

Премьер-министр доложил президенту о модернизации и диверсификации экономики. Он сообщил, что в стране реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 триллионов тенге (4,5 миллиардов долларов). Это позволит создать порядка 20 тысяч рабочих мест.
Также Бектенов сообщил о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 миллионов гектаров, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме.
Аграрии обеспечены всем необходимым, заверил премьер.
С начала 2025 года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.
В ответ Токаев дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.