Зарплаты калининградцев увеличились на 15%

Сейчас показатель достигает 77 893,9 рублей.
По данным Калининградстата, самые высокие зарплаты отмечены у сотрудников в сфере страховой деятельности — 131 159,7 рубля. Показатель на 82,7% среднего по региону.
Также наиболее оплачиваемыми стали позиции в сферах информации и связи, добычи полезных ископаемых и обеспечения электрической энергией.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде только 3 из 10 работодателей готовы проиндексировать зарплаты сотрудников в ближайшее время. 53% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад.