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Зарплаты калининградцев увеличились на 15%

В Калининградской области средний размер заработной платы вырос на 15% в сравнении с прошлым годом.

Сейчас показатель достигает 77 893,9 рублей.

По данным Калининградстата, самые высокие зарплаты отмечены у сотрудников в сфере страховой деятельности — 131 159,7 рубля. Показатель на 82,7% среднего по региону.

Также наиболее оплачиваемыми стали позиции в сферах информации и связи, добычи полезных ископаемых и обеспечения электрической энергией.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде только 3 из 10 работодателей готовы проиндексировать зарплаты сотрудников в ближайшее время. 53% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад.