Гипоаллергенное молоко будут выпускать в Казахстане

Первую промышленную линию по производству гипоаллергенного молока, не содержащего белок бета-казеин A1, запустят на предприятии в Павлодаре.
Продукт отличается повышенной усвояемостью и безопасностью для людей с чувствительностью к обычному коровьему молоку. Проект стал возможен благодаря завозу в страну племенного поголовья коров с подтвержденным генотипом A2A2, что позволяет получать молоко без белка A1.
По словам учредителя «Молком-Павлодар» Вячеслава Руфа гипоалергенное молоко уже широко производится и востребовано за рубежом. А вот на рынках СНГ, включая Россию и Казахстан, этот продукт пока представлен ограниченно.
Запуск новой производственной линии откроет перспективы для создания полноценного сектора гипоаллергенных молочных продуктов в Казахстане, подчеркнул Минсельхоз.