Более 200 многоквартирных самостроев остается на Кубани

Краснодарский край уже более десяти лет входит в число регионов с наибольшим числом проблемных объектов жилищного строительства. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в 2021 году до 30% дольщиков региона приобрели квартиры в зданиях, не прошедших полноценную процедуру ввода в эксплуатацию. В 2006 году в крае насчитывалось более 7 тыс. самовольных построек, после чего начала действовать система их сноса. Однако процедура регулярно вызывала общественные споры и протесты со стороны жителей. В Сочи, где проблема особенно остра, в 2021 году был введен мораторий на строительство новых многоквартирных домов.