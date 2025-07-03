На острове вблизи Хабаровска начали строить новые мосты

Строители начали возводить мосты на острове Большой Уссурийский. Сейчас специалисты занимаются установкой опор и одновременно проводят их испытания на прочность. От этого зависит, насколько надёжными будут будущие конструкции. Также здесь создают насыпь, на которой впоследствии будут возводить пограничную инфраструктуру. Это один из ключевых этапов освоения и развития российской части острова. Проект разрабатывался с учётом того, что эта территория подвержена затоплению, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на телеканал ДВТРК.