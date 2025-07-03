На острове вблизи Хабаровска начали строить новые мосты

Строители начали возводить мосты на острове Большой Уссурийский. Сейчас специалисты занимаются установкой опор и одновременно проводят их испытания на прочность. От этого зависит, насколько надёжными будут будущие конструкции. Также здесь создают насыпь, на которой впоследствии будут возводить пограничную инфраструктуру. Это один из ключевых этапов освоения и развития российской части острова. Проект разрабатывался с учётом того, что эта территория подвержена затоплению, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на телеканал ДВТРК.
— Насыпь будет прочной. Технология обеспечивает долговечность и надёжность. Мы работаем на ещё не уплотнённых участках, которые были отсыпаны недавно. Есть и уплотнённые участки, где были проведены лабораторные исследования. Результаты показали, что даже коэффициент уплотнения превышает проектные значения, — рассказал руководитель строительного участка, который занимается возведением насыпи, Роман Прус.
Строители активно занимаются установкой опор для будущего моста-арки. Уже почти половина опор установлена в грунт. В две смены ведётся строительство подъездной дороги. В июле планируется доставить миллион кубометров скальника для отсыпки земляного полотна.