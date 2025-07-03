Автокриминалист Шелков: из-за утечки данных россиянам начисляют ложный утильсбор

«Паспортные данные уберечь невозможно, они давно гуляют по сети в относительно открытом доступе, мошенникам легко их получить. Без попустительства таможни их использовать не так уж и просто. Такие схемы осуществляют по доверенностям, для проверки которых достаточно позвонить нотариусу. Или совсем внаглую, когда за одного человека приходит другой, и на это не обращают внимания», — пояснил Радько «Газете.Ru».