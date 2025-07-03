В Омске выставили на продажу бывшее здание банка за 76 миллионов рублей

Трёхэтажное здание с цокольным этажом и мансардой имеет общую площадь 2 019,7 квадратного метра. Вместе с постройкой продаётся земельный участок площадью 1 028 «квадратов». Как указано в объявлении, все центральные коммуникации действующие. В здании функционируют системы пожарной сигнализации, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией, а также внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения.