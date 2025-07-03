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В Омске выставили на продажу бывшее здание банка за 76 миллионов рублей

В Центральном округе Омска на продажу выставлено здание, где ранее располагался офис банка «Открытие».

Информация размещена на популярной онлайн-площадке объявлений. Объект находится по адресу: улица Декабристов, 128 — рядом с СКК имени Блинова.

Трёхэтажное здание с цокольным этажом и мансардой имеет общую площадь 2 019,7 квадратного метра. Вместе с постройкой продаётся земельный участок площадью 1 028 «квадратов». Как указано в объявлении, все центральные коммуникации действующие. В здании функционируют системы пожарной сигнализации, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией, а также внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения.

Стоимость объекта — 76,8 миллиона рублей. Продавец уточняет, что лот планируется разместить на Единой электронной торговой площадке (ЕАТП).