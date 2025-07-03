Жительницы Новосибирска рискуют купить некачественные купальники

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках у 18 из 21 проверенных брендов. Исследование, включавшее 53 показателя безопасности, качества и достоверности маркировки, показало, что только купальники брендов Incanto, Karosport и 25Degrees соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям.
Нарушения технического регламента были обнаружены у девяти торговых марок, включая недостаточную воздухопроницаемость (Women' Secret, Befree, Termit, «Черёмушки»), низкую устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную или неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet), об этом пишет РИА «Новости».
Ещё девять марок соответствовали техническому регламенту, но не достигли показателей опережающего стандарта Роскачества, демонстрируя низкую прочность ткани и швов (Tezenis), недостаточную стойкость к истиранию и слабую эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss), устойчивость окраски к УФ-свету (Termit).
Роскачество подчеркнуло, что несоответствие добровольным требованиям стандарта Роскачества не является нарушением закона, но препятствует получению государственного знака качества.
По результатам проверки Роспотребнадзор объявил предостережения ряду брендов, а также приостановил действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок. Некоторые производители заявили о проведении проверок и устранении нарушений.