Жительницы Новосибирска рискуют купить некачественные купальники

Нарушения технического регламента были обнаружены у девяти торговых марок, включая недостаточную воздухопроницаемость (Women' Secret, Befree, Termit, «Черёмушки»), низкую устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную или неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet), об этом пишет РИА «Новости».