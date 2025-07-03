На рынке жилья в Кишинёве — новый скачок цен: Средняя стоимость одного квадратного метра уже достигла 1900 евро

Цены на квартиры в столице продолжают (https://bloknot-moldova.ru/news/kvartiry-v-kishineve-podorozhali-do-1900-evro-za-k-1873790) расти, что вызывает тревогу как у граждан, так и у экспертов. Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках достигла 1900 евро, и, по мнению специалистов, это далеко не предел.