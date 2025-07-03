В этом году в Прикамье построят и отремонтируют еще 12 спортивных объектов

Такое постановление о распределении субсидий было принято на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Как сообщает минспорта Прикамья, по результатам дополнительного отбора в Лысьве, Кизеле и Кудымкаре будут возведены универсальные спортивные площадки. Кроме того, в Лысьве обустроят легкоатлетическую зону, в селах Кочево и Усть-Кишерть будут построены скейт-парки, в Березниках и Ильинском будут воркаут-площадки, в Куединском округе планируется устройство беговой дорожки.
Еще в трех территориях — Ординском, Чайковском и Соликамском муниципальных округах — отремонтируют спортивные залы и оснастят их оборудованием и инвентарем.
На эти цели выделено более 25 млн рублей из бюджета Пермского края.
Напомним, на первом этапе отбора выделена субсидия на 32 объекта в 19 муниципальных образованиях. В 2025 году добавилась возможность возводить малые футбольные поля и туристический полигон.
Так, площадка нового формата с искусственным покрытием для занятий футболом в этом году будет построена в Бардымском муниципальном округе. В Красновишерске и Добрянке появятся скейт-парки, в Перми, а также в селах Бершеть и Платошино Пермского муниципального округа планируется модернизировать хоккейные коробки. Большинство заявок — 16 — поступило на возведение универсальных спортивных площадок. Также в рамках программы ремонтируют спортзалы. В этом году отремонтируют девять. Ремонт включает, помимо непосредственно обновления покрытия, стен и оборудования, обновление душевых, раздевалок и санузлов.
Всего в этом году в 24 муниципалитетах будет построено 32 открытые спортивные площадки и отремонтировано 12 спортзалов.
Напомним, с 2020 года в территориях Прикамья построено более 300 универсальных спортплощадок и отремонтировано столько же спортивных залов.