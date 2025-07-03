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Челябинская область закупила вагоны для метротрама на миллиард рублей

Власти Челябинска выделили 995 миллионов рублей на вагоны для метротрама.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Власти Челябинской области выделили 995 миллионов рублей на закупку пяти новых вагонов для будущего метротрама. Контракт размещён на сайте госзакупок. Поставщик должен доставить трёхсекционные низкопольные вагоны до 8 декабря. Внутри предусмотрены Wi Fi, кондиционеры, зарядки для гаджетов и системы видеонаблюдения.

— Трамвай предназначен для движения на наземных и подземных линиях шириной колеи 1524 мм с возможностью выхода на линии ускоренного движения, — говорится в техзадании закупки, сообщает Pchela.news.

Каждая кабина будет оборудована системой распознавания опасных ситуаций: от разговоров по телефону до потери сознания водителя. А фронтальная камера будет автоматически следить за дорогой и предупреждать об опасности. Победителя тендера выберут 22 июля.