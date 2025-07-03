В Wildberries объяснили причину запрета фото и видео из ПВЗ

— Обновления направлены на повышение уровня безопасности и комфорта как для покупателей, так и для менеджеров ПВЗ. Например, речь идёт о запрете фотографирования сотрудников пунктов и посетителей без их согласия. Надеемся, что новые правила помогут создать более уважительную атмосферу в пунктах выдачи, минимизировать конфликтные ситуации и обеспечить соблюдение прав всех участников процесса, — прокомментировали изменения V102.RU в компании Wildberries.