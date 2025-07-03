Центральную улицу Екатеринбурга ждет масштабный ремонт

В Екатеринбурге планируют внеплановый капитальный ремонт отдельных участков улицы Малышева. Стоимость работ оценивается в 497,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
Согласно документам, общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составит 3,46 км. Работы проведут на трех отрезках улицы:
- от улицы Восточной до Гагарина — 810 м,
- от дома № 76 по Малышева до улицы Добролюбова — 680 м,
- от улицы Гагарина до перекрестка Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 1,97 км.
Проезжую часть будут покрывать асфальтобетоном. Заказчиком выступает администрация города. Аукцион объявили 2 июля, срок окончания подачи заявок — 18 июля.
После ремонта состояние дорожного полотна на одной из ключевых магистралей Екатеринбурга должно улучшиться.
Ремонты в городе в последнее время проходят без перекрытий. По словам представителя «Треста Уралтрансспецстрой» Николая Чечушкова, перекрывают дорогу только тогда, когда без этого совсем не обойтись. Но в основном работы идут круглосуточно, так, чтобы движение сохранялось.