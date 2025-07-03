Центральную улицу Екатеринбурга ждет масштабный ремонт

Ремонты в городе в последнее время проходят без перекрытий. По словам представителя «Треста Уралтрансспецстрой» Николая Чечушкова, перекрывают дорогу только тогда, когда без этого совсем не обойтись. Но в основном работы идут круглосуточно, так, чтобы движение сохранялось.