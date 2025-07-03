Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральную улицу Екатеринбурга ждет масштабный ремонт

На улице Малышева в Екатеринбурге проведут ремонт почти за полмиллиарда рублей.

В Екатеринбурге планируют внеплановый капитальный ремонт отдельных участков улицы Малышева. Стоимость работ оценивается в 497,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документам, общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составит 3,46 км. Работы проведут на трех отрезках улицы:

  • от улицы Восточной до Гагарина — 810 м,
  • от дома № 76 по Малышева до улицы Добролюбова — 680 м,
  • от улицы Гагарина до перекрестка Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 1,97 км.

Проезжую часть будут покрывать асфальтобетоном. Заказчиком выступает администрация города. Аукцион объявили 2 июля, срок окончания подачи заявок — 18 июля.

После ремонта состояние дорожного полотна на одной из ключевых магистралей Екатеринбурга должно улучшиться.

Ремонты в городе в последнее время проходят без перекрытий. По словам представителя «Треста Уралтрансспецстрой» Николая Чечушкова, перекрывают дорогу только тогда, когда без этого совсем не обойтись. Но в основном работы идут круглосуточно, так, чтобы движение сохранялось.