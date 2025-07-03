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В Омске запустили в эксплуатацию жилую десятиэтажку в мкрн «Зеленая река»

Здание на улице Александра Захарченко включает 142 квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В омском микрорайоне «Зеленая река» завершено строительство нового объекта недвижимости. Это жилое здание переменной этажности, в нем от восьми до десяти уровней. Новость сообщил 3 июля мэр Сергей Шелест.

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию департамент архитектуры и градостроительства выдал фирме «Специализированный застройщик “Эталон-Омск”. Общая площадь жилых помещений в новом здании на улице Александра Захарченко составила 7 041 квадратный метр.

«В доме — семь офисных помещений и 142 квартиры: 81 однокомнатная, в том числе 22 квартиры-студии, 54 двухкомнатные и семь трехкомнатных», — говорится в сообщении.